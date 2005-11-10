Frattesi rischia di essere il grande rimpianto dell’Inter

«Un giocatore come Frattesi, con quelle caratteristiche, un club come l’Inter non doveva lasciarlo andare. Purtroppo Chivu non lo considerava». Così Massimo Orlando a Maracanà, dopo la prestazione del centrocampista in Nazionale contro la Francia, ha puntato il dito contro la scelta di aver lasciato partire il giocatore. Una riflessione che non è passata inosservata.

In questo avvio di stagione alla Lazio, Davide Frattesi ha ritrovato quello che gli era mancato negli ultimi tempi: continuità e centralità nel progetto. Ma soprattutto ha ritrovato la fiducia del tecnico.

Gattuso lo ha fortemente voluto e posto al centro del progetto tattico. Le sue prestazioni sono così cresciute partita dopo partita, accompagnate anche dai gol. Un rendimento impressionante: oggi siamo davanti al miglior Frattesi.

La conferma è arrivata anche in Nazionale, dove contro la Francia è stato il tuttocampista azzurro. Ha costruito gioco, dettato i tempi e trovato anche la via del gol, muovendosi in mezzo al campo come Pirlo. Ha nascosto il pallone ai francesi, dimostrando di avere nelle corde molto più della semplice capacità di inserirsi e spaccare le partite.

Il ricordo del Frattesi intermittente dell'Inter sembra ormai lontano. Con Chivu non aveva trovato lo spazio necessario né la fiducia di cui un giocatore con le sue caratteristiche ha bisogno. I numeri raccontano una situazione difficile da ignorare: l'anno scorso appena tre presenze da titolare. Leggermente meglio con Inzaghi, con nove presenze dal primo minuto, ma comunque troppo poco per uno come lui. Un calciatore capace di cambiare ritmo e volto a una partita avrebbe meritato maggiore considerazione.

E allora viene spontaneo chiedersi se l'Inter non abbia commesso un errore. Nel centrocampo nerazzurro attuale Frattesi avrebbe potuto essere uno dei migliori, una risorsa preziosa e forse anche un protagonista.

Alla fine ha ragione Orlando: Frattesi rischia di diventare il grande rimpianto dell'Inter. Nel frattempo, la Lazio se lo gode, se lo tiene stretto e ringrazia Gattuso, che ha restituito fiducia e centralità a un talento che aspettava soltanto di essere messo nelle condizioni di esprimersi. E mentre Frattesi torna protagonista, a Milano qualcuno potrebbe legittimamente chiedersi perché sia stato lasciato andare.