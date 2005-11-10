Alphadjo Cisse, è stallo per il rinnovo con il Milan. Ci sono tutte le squadre di Premier

Alphadjo Cisse verso il rinnovo? Non necessariamente. L'attaccante ha stregato il Milan dopo gli otto gol stagionali - uno ogni 83 minuti giocati - tanto che è già arrivata una proposta concreta per prolungare l'accordo che c'è attualmente fino al 30 giugno del 2020.

Stallo

In questo momento Cisse guadagna circa 800 mila euro all'anno, cifra coerente con quanto pagato all'Hellas Verona nello scorso inverno, quando il Milan si è impegnato ad acquistarlo per 8 milioni più 2 di bonus. Un investimento per il futuro, sì, ma che ha già prodotto i primi dividendi in questo scorcio di annata. Per questo i rossoneri vorrebbero blindarlo con un ingaggio ancora più alto, intorno al doppio di quanto percepito ora. La scadenza lunga è un'arma a doppio taglio: è probabile che possa prolungare, ma a cifre che verranno decise più avanti, soprattutto se dovesse continuare con questi numeri.

E in Premier...

Tutte le squadre inglesi alla ricerca di un attaccante duttile - prima punta, seconda oppure esterno - lo hanno messo nel mirino. L'Arsenal, per dirne una, ma anche il Brighton dove potrebbe continuare un percorso di crescita puntando comunque alle coppe europee. La valutazione può essere fra i 50 e i 60 milioni, non un grosso ostacolo per chi è abituato a spendere ben altre cifre.