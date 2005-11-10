Gustav Isaksen va verso il rinnovo. Rovella scade fra un anno e mezzo, ma gli stop lo frenano

La Lazio prima in classifica ha due obiettivi, dopo avere prolungato il contratto di Romano Floriani Mussolini. Cioè prolungare anche Gustav Isaksen e Nicolò Rovella, con l'intenzione di blindarli entrambi fino al 2031.

Gustav Isaksen

Uno dei migliori sino a qui, sfruttando anche gli infortuni altrui, ora guadagna 1,5 milioni di euro. Una cifra non straordinaria per il rendimento fuori dal comune che sta avendo. Quindi è probabile che nei prossimi giorni gli venga proposto un quinquennale da 2,5 milioni, cioè fino al 30 giugno del 2031: significherebbe un cospicuo aumento e, soprattutto, allungare in là una scadenza che attualmente è al 2028, ciòè fra un anno e mezzo. A confermarlo è stato lo stesso danese: "Posso solo dire di essere davvero molto felice di stare alla Lazio e di vivere a Roma. Quindi è molto probabile che si possa arrivare a un accordo sul rinnovo, prima o poi. Per me al momento è difficile immaginare un posto migliore in cui stare".

Nicolò Rovella

Il discorso è abbastanza diverso, perché di base guadagna di più ma, nel 2026, ha giocato pochissimo anche a causa degli infortuni. Finora è stato impiegato solamente per 206 minuti nelle prime partite fra campionato e coppa, poi ha avuto un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori dai convocati fino all'ultima gara contro il Napoli. Ha però anche lui il contratto in scadenza 2028: c'è meno fretta, ma è chiaro che andrà presa una decisione a breve giro di posta.