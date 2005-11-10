Modena, Folino: "Non adagiamoci sui risultati, dobbiamo continuare a spingere"

“Siamo sicuramente contenti di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Sappiamo che il campionato è lungo e che la Serie B è molto difficile, dobbiamo continuare su questa strada e migliorare ancora tanto, ma credo che siamo sulla strada giusta”. Il difensore centrale Francesco Folino ha parlato così nel corso di un’intervista a margine di un evento presso il Modena Store soffermandosi sul secondo posto in classifica: “Arriviamo alla sosta dopo una bella vittoria su un campo difficile come quello di Chiavari ed è giusto staccare un po' la spina dal punto di vista mentale, ma dobbiamo continuare ad allenarci e spingere senza adagiarci sui risultati ottenuti finora”.

Sulla difesa e sulla forza del gruppo

Folino poi si sofferma sul suo reparto: “L’ideale sarebbe non subire gol e riuscire a farne uno in più degli avversari. Siamo un grande gruppo, abbiamo la fortuna di essere una squadra giovane, con tante ambizioni e soprattutto ci vogliamo bene l’un l’altro. Con Nador c’è grande feeling, è un giocatore molto forte. - prosegue ancora il centrale - Ma la nostra qualità principale è che anche chi gioca meno quando scende in campo fa bene, come per esempio Adorni e Montevago nell’ultimo turno. Ci aspettano otto partite ravvicinate da qui alla fine dell’anno, sarà un vero tour de force e avremo bisogno di tutti e speriamo anche di recuperare qualcuno degli infortunati”.

Sul primo gol in gialloblù

Infine Folino si sofferma sulla voglia di segnare il primo gol con il Modena: “Contro il Cesena speravo di riuscirci, soprattutto sotto la Curva Montagnani, ma è stato assegnato un autogol. Anche a Chiavari ho provato in tutti i modi a buttare il pallone in porta, purtroppo non ci sono riuscito”.