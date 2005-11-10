Courtois ha messo nel mirino il calcio italiano: cos'è la sua NXTPLAY e quali club segue già

Thibaut Courtois guarda al calcio italiano. Il portiere del Real Madrid, oggi 34enne, è tra i fondatori di NXTPLAY Capital, la piattaforma d’investimento che nelle scorse ore ha presentato un’offerta per rilevare il 100% della Reggiana. L’operazione, condotta con l’imprenditore Gonzalo Vila e con il coinvolgimento di Andrea Radrizzani, segna un nuovo passo per il gruppo, ma non equivale ancora, ovviamente, a un’acquisizione conclusa: la trattativa è aperta e restano da verificare le garanzie richieste dall'attuale proprietà granata.

Ma che cos’è NXTPLAY?

Con sede a Madrid, è una società d’investimento attiva nei settori dello sport, dei media, della tecnologia e dei beni di consumo. Fondata nel 2025 da Courtois e Vila, punta a investire in società per accompagnarne la crescita negli anni. L’idea è trasformare gli atleti da testimonial a investitori, mettendo a disposizione competenze, relazioni e risorse per costruire progetti sostenibili, radicati nei territori e capaci di valorizzare i giovani talenti.

Chi c'è già nel portafoglio clienti

Il portafoglio comprende partecipazioni in varie realtà. Nel calcio figurano già il belga KRC Genk, lo stesso club in cui Courtois è cresciuto, e il francese Le Mans FC, in una cordata che comprende anche Novak Djokovic e Felipe Massa. NXTPLAY ha inoltre investito nella motonautica elettrica con Sierra Racing Club, negli esports attraverso Fusion Esports Group, nel marchio Oakberry e nella società tecnologica Stamp. L’ingresso nella Reggiana e quindi in Serie C amplierebbe la presenza del gruppo nel calcio europeo, con un progetto che punta su prima squadra, settore giovanile e infrastrutture.