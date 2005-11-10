Farioli: "Alvini sta facendo cose incredibili, andavo a vedere i suoi allenamenti al Tuttocuoio"

Francesco Farioli, allenatore del Porto, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria col Napoli in Champions League. Tra le varie dichiarazioni, il tecnico italiano ha commentato anche le novità principali della nostra Serie A, con tanti elogi nei confronti di mister Massimiliano Alvini e del suo Frosinone.

Gli elogi di Farioli ad Alvini e non solo

Il calcio italiano sta attraversando un momento difficile. Anche la scuola degli allenatori italiani è in crisi?

"Penso che il calcio di oggi sia difficile da racchiudere entro confini, considerando quanto velocemente circolino le informazioni e quanto sia facile imparare e confrontarsi con altre realtà. Da tanti anni lavoro all'estero, quindi sinceramente seguo la Serie A da tifoso e da osservatore esterno. Alcune dinamiche sicuramente le conoscete meglio di me e non credo sia corretto sbilanciarmi su questioni delle quali non ho una conoscenza approfondita".

È un momento difficile per alcuni allenatori toscani della vecchia scuola, come Spalletti, Sarri e Allegri, mentre altri, come lei e Alvini, stanno facendo bene. C'è una nuova generazione di tecnici?

"Mi risulta ancora una volta difficile rispondere, perché facciamo un lavoro bellissimo quando i risultati vanno bene e difficilissimo quando, per un paio di partite, la palla non entra. Ha menzionato mister Spalletti e mister Allegri, che sono due dei massimi riferimenti del calcio italiano: allenatori che hanno vinto, portato innovazione e introdotto un modo particolare di interpretare tutto ciò che riguarda il ruolo dell'allenatore. Ho un rispetto enorme per loro, per quello che hanno fatto e per quello che continuano a fare. Per quanto riguarda invece quello che sta facendo mister Alvini, credo sia assolutamente incredibile, per lo spirito che ha la sua squadra, per come gioca e per i risultati che sta ottenendo. Tanti anni fa andavo a vedere i suoi allenamenti quando era al Tuttocuoio, a pochi chilometri da casa mia. Ha sempre avuto una grande energia e una grande passione. Mi ha aperto un paio di volte le porte del suo centro sportivo per farmi assistere agli allenamenti, quando ancora non pensavo di fare l'allenatore. Il suo modo di fare calcio è molto contagioso per l'energia e la passione che trasmette in tutto quello che fa".