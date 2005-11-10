Genoa, nuovo centro sportivo a Casella: “L’interesse del club è concreto”

Il Genoa guarda con decisione alla realizzazione del nuovo centro sportivo. Il progetto, pensato per le giovanili ma anche per la prima squadra, ha nell’area di Casella, nell’entroterra ligure, l’opzione più concreta. Lo riferisce il quotidiano Il Secolo XIX.

Il sindaco di Casella: “Avere il Genoa a Casella sarebbe un onore”

A confermare l’interesse è Gabriele Reggiardo, primo cittadino del comune ligure, che a Telenord ha spiegato: “L’interesse del club è concreto -. Avere il Genoa a Casella sarebbe un onore. Sì, ci sono stati incontri anche se tutto è in fase embrionale. Un’area come la nostra è difficile da trovare nel contesto genovese, quasi 90.000 metri quadri di area in piano, già pronta senza ulteriori lavorazioni. Il ragionamento potrebbe riguardare 4 campi a 11, di cui uno omologato per la Serie A, più un parcheggio”.

Sucu e l’esempio del Rapid Bucarest

Il presidente Dan Sucu, pur a distanza, è molto presente nella vita del club e domenica sarà al 'Ferraris' per assistere alla sfida contro il Milan. Il patron rossoblù ha già dimostrato quanto consideri importante una struttura moderna e di proprietà e la riprova arriva da quanto fatto al Rapid Bucarest, dove ha investito circa 6 milioni sul centro sportivo.

Con la Badia di Sant’Andrea il settore giovanile del Genoa ha fatto un salto di qualità notevole, ma resta il nodo dei campi. Il centro di Casella permetterebbe di tagliare i costi di affitto dei terreni su cui si allenano le squadre rossoblù e di lavorare in modo più efficiente. Se tutto filasse liscio, si valuterebbe di spostare già nel 2027 le prime leve giovanili a Casella, per poi arrivare nel tempo anche alla prima squadra.

Tra i rumors c’è anche l’ipotesi Ronco Scrivia: il comune sarebbe pronto a presentare una candidatura complementare, con due campi in sintetico.