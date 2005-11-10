Tre anni fa quasi del Napoli, ieri sera l'ha bastonato: è Farioli a gioire con Veiga

Doveva esserci un motivo, se tre anni fa il Napoli aveva insistito tanto per provare a prendere Gabriel Veiga dal Celta Vigo, mettendo sul piatto fino a 36 milioni di euro: una dimostrazione pratica i sostenitori dei campani l'hanno avuta ieri sera al Do Dragao, con il centrocampista portoghese classe 2002 che ha fatto il bello e il cattivo tempo, confermandosi uomo-tabellino del Porto con un gol e un assist a referto.

Cos'era successo nell'estate 2023

La storia di calciomercato di tre anni or sono è ben nota, ma vale la pena ricordare cos'è successo. Veiga era descritto come promesso sposo del Napoli, che sembrava davvero averci messo le mani sopra. Peccato però che poi si sia inserito l'Al Hilal, più efficace nell'opera di convincimento rispetto a De Laurentiis anche e soprattutto grazie all'ausilio dei petrodollari.

Migliore in campo per TMW e la UEFA

Ieri sera Veiga ha fornito una prestazione maiuscola al Do Dragao, risultando il migliore in campo. Per noi di TMW ha preso 8 come voto in pagella, mentre la UEFA gli ha assegnato la palma di Player of The Match. Scrivendo nelle motivazioni: "Ha dettato i ritmi di gioco per il Porto ed è stato l'artefice di molte delle migliori azioni offensive della squadra, come dimostrato in modo emblematico dal gol e dall'assist messi a referto".