Juve e Napoli senza Champions? Mauro: "Nel caso manderei a casa tutti, calciatori e allenatori"
Tommaso Bonan
"Spalletti dal primo giorno a Torino ha sempre sostenuto che la Juventus avrebbe dovuto partecipare alla lotta per lo scudetto, poi vince solo uno e i bianconeri non sono la squadra più forte. Il problema è che la Juventus ha già abdicato a novembre per il titolo. È la realtà ed è tristissima". A dirlo è Massimo Mauro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, in merito a presente e futuro della squadra bianconera ma anche del Napoli.
Restare fuori dalla Champions sarebbe una tragedia per Juventus e Napoli
"Rimanere ancora fuori dalla Champions sarebbe una tragedia sportiva per la Juventus. E non restarci sarebbe un danno ugualmente grande per il Napoli", continua infatti Mauro. Che parla poi in modo ancora più chiaro: "È ancora presto. Ma dovesse verificarsi il peggio, io manderei a casa tutti, calciatori e allenatori". Quindi è un Massimo Mauro stupito dal ritardo del Napoli in classifica: "In estate mi sarei immaginato il Napoli in lotta con l’Inter per lo scudetto, con Juve e Milan subito dietro".