"Spal­letti dal primo giorno a Torino ha sem­pre soste­nuto che la Juven­tus avrebbe dovuto par­te­ci­pare alla lotta per lo scu­detto, poi vince solo uno e i bian­co­neri non sono la squa­dra più forte. Il pro­blema è che la Juven­tus ha già abdi­cato a novem­bre per il titolo. È la realtà ed è tri­stis­sima". A dirlo è Massimo Mauro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, in merito a presente e futuro della squadra bianconera ma anche del Napoli.

Restare fuori dalla Champions sarebbe una tragedia per Juventus e Napoli

"Rima­nere ancora fuori dalla Cham­pions sarebbe una tra­ge­dia spor­tiva per la Juven­tus. E non restarci sarebbe un danno ugual­mente grande per il Napoli", continua infatti Mauro. Che parla poi in modo ancora più chiaro: "È ancora pre­sto. Ma dovesse veri­fi­carsi il peg­gio, io man­de­rei a casa tutti, cal­cia­tori e alle­na­tori". Quindi è un Massimo Mauro stu­pito dal ritardo del Napoli in classifica: "In estate mi sarei imma­gi­nato il Napoli in lotta con l’Inter per lo scu­detto, con Juve e Milan subito die­tro".