Un investimento di prospettiva per la porta del Napoli. Al di là delle valutazioni sul futuro di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna vorrebbe assicurarsi un giovane portiere di talento e ha individuato in Pedro Morisco un profilo particolarmente interessante. Il classe 2004 del Coritiba ha già attirato l'attenzione di Carlo Ancelotti, che da ottobre gli ha concesso due presenze da titolare con la Nazionale brasiliana.

Manna ha già incontrato l'agente, Napoli in vantaggio sulla concorrenza

Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli si è già portato avanti con il lavoro, incontrando uno degli agenti del ventiduenne, Decio Berman. Sul portiere brasiliano ci sono anche Juventus e Atalanta, oltre ad alcune delle principali società del suo Paese, ma dal Brasile arrivano indicazioni confortanti per il club partenopeo, che sarebbe in vantaggio rispetto a tutte le concorrenti.

Morisco non vuole rinnovare: possibile occasione a parametro zero

A rendere particolarmente interessante la pista è anche la situazione contrattuale del giocatore, legato al Coritiba fino al dicembre 2027. Il suo entourage non ha intenzione di rinnovare l'accordo e l'obiettivo di Morisco è quello di misurarsi con il calcio europeo, con la Serie A tra le destinazioni gradite. Da luglio potrebbe dunque sottoscrivere un precontratto per trasferirsi successivamente a parametro zero. Un'opportunità che Manna non vuole lasciarsi sfuggire, indipendentemente dalle valutazioni su Meret, anch'egli in scadenza ma disponibile a discutere il rinnovo.