La Fiorentina valuta la posizione di De Gea per l'anno prossimo. Può fare il secondo?

David De Gea ha ancora due anni di contratto con la Fiorentina. Il capitano viola ha firmato un anno fa un triennale, fino al 30 giugno del 2028, dopo le ottime prestazioni della prima stagione. In questa prima parte di annata è stato balbettante, anche se il suo rendimento con Atalanta e Sassuolo è cresciuto con almeno due parate salva risultato. Pesano comunque i 23 gol subiti nelle prime dieci gare che, giocoforza, fanno pensare a un possibile avvicendamento nell'anno prossimo.

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In questa stagione è in prestito all'Avellino, dove ha subito dieci gol in dieci presenze con tre clean sheet. Non male per la sua prima annata da titolare indiscusso. Verrà sicuramente valutata la sua posizione prima di pensare a investimenti in quel ruolo - si è parlato di Santiago Beltran del River Plath, al netto del cognome non particolarmente fausto - e poi capire se De Gea potrà essere il secondo. Però non ha uno stipendio banale, uno dei più alti della rosa, e un altro anno di contratto. Quindi se dovessero arrivare offerte le parti ne parleranno senza particolare preclusione.

Verso la fine della carriera

Nelle scorse settimane il portiere ha spiegato di come possa essere l'ultimo club della sua carriera, in virtù anche di una carta di identità non più verde. "Probabilmente è uno dei miei ultimi contratti, vista l’età. Sto bene qui, lo dicevo da tempo alla mia famiglia. Amo il club, la gente, i tifosi, è come una grande famiglia, il centro sportivo poi è fantastico. Sono felice a Firenze. Ringrazio la società, ha fatto uno sforzo per tenermi, avevo altre offerte ma volevo restare qui".