Genoa-Juventus, i convocati di De Rossi: recuperano Ehizibue e Sow, c'è anche Wiafe

Impegno casalingo per il Genoa. Dopo il match vinto contro il Venezia domenica scorsa, la squadra di Daniele De Rossi scenderà in campo questa sera al "Ferraris" contro la Juventus di Luciano Spalletti. Un match difficile ma i rossoblù vogliono continuare sulla strada intrapresa e dai due successi consecutivi ottenuti davanti al proprio pubblico.

Rientrano Sow ed Ehizibue, c'è Wiafe

Il mister romano questa mattina ha diramato l'elenco dei convocati per il match. Recupera Kingsley Ehizibue che è regolarmente arruolato e si candida per una maglia da titolare. Nella lista anche Samuel Wiafe che si era fermato nell'ultima gara ma alla fine non ha riportato alcuna lesione muscolare. Da valutare se poi verrà utilizzato dal primo minuto o se tornerà utile a gara in corso. Buona notizia anche per Djibril Sow, recuperato e anche lui farà parte della spedizione che affronterà i bianconeri.

I convocati di De Rossi

Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz.

Difensori: Ehizibue, Klisys, Marcandalli, Mitaj, Ostigard, Otoa, Puczka, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Messias, Sow, Traoré, Wiafe.

Attaccanti: El Shaarawy, Meichtry, Osmajic, Robinho jr, Vitinha.