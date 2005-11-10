Marco Ottolini ritrova il Genoa a Marassi: i suoi cinque migliori colpi da DS rossoblù

Marco Ottolini stasera ritrova quello che per oltre tre anni è stato il suo stadio. La sfida tra Genoa e Juventus con fischio d'inizio alle 20.45 è anche il match dell'attuale direttore sportivo della Juventus che dall'estate 2022 all'autunno 2025 è stato l'uomo mercato dei rossoblù. Il dirigente di una squadra che sotto la sua gestione prima ha ottenuto la promozione e poi per due stagioni di fila ha mantenuto la categoria. Nel mezzo anche un passaggio di proprietà, soprattutto il mirino sempre puntato sulle plusvalenze per un Genoa che ha vissuto giorni anche più complicati rispetto a quelli odierni. Ma quali sono stati i suoi cinque migliori colpi da dirigente del Genoa?

Le scelte di TMW

1) Radu Dragusin - Al primo posto il difensore rumeno, anche perché il Genoa con lui ha fatto un triplo affare. Acquistato in prestito dalla Juventus nell'estate 2022 per affrontare il campionato cadetto e conquistare la promozione, viene riscattato per 5.5 milioni durante la sua prima stagione in rossoblù di euro e poi ceduto nel al Tottenham nel gennaio 2024 per 25 milioni di euro più bonus. Non solo: nell'operazione con gli spurs anche il prestito di Spence, terzino ora all'Inter che col grifone disputa sei mesi ottimi.

2) Mateo Retegui - Il Genoa lo acquista dopo che Roberto Mancini l'ha già convocato in Nazionale. Quindici milioni di euro per un'operazione non da neopromossa, per strapparlo dal Tigre e affidargli le chiavi dell'attacco. Coi suoi sette gol l'attaccante italo-argentino contribuisce alla salvezza dei rossoblù, un'estate più tardi passa all'Atalanta per una decina di milioni in più.

3) Koni De Winter - Il belga è un altro grande affare di Ottolini che è approdato al Genoa ben conoscendo i punti di forza della Next Gen della Juventus. Ottenuta la promozione il dirigente classe '80 acquista il giocatore classe 2002 per otto milioni di euro più due di bonus: due anni più tardi, lo cede al Milan per 20 milioni.

4) Brooke Norton Cuffy - Salutato Spence Ottolini acquista un altro terzino destro inglese, stavolta a titolo definitivo. Due milioni di euro più bonus per acquistarlo dall'Arsenal e inserire in rosa una vera e propria freccia nell'arco rossoblù. Alla cessione ci penserà poi Lopez, la scorsa estate è andato all'Hull City per 14 milioni.

5) Leo Ostigard - Quando Ottolini arriva a Genoa il centrale norvegese è appena andato via, s'è trasferito dal Brighton al Napoli dopo il semestre (in prestito) in rossoblù. Tra squadra partenopea, Rennes e poi Hoffenheim il centrale classe '99 però si perde e allora il Genoa nell'estate 2025 lo riporta all'ovile: prima in prestito, poi acquistando il suo cartellino per 2.5 milioni di euro. Oggi ne vale una quindicina.