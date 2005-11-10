Napoli, ritorno di fiamma per Zirkzee. E per il ruolo di esterno piace Gittens

Il mercato del Napoli per gennaio è in rampa di lancio. Il direttore sportivo Manna è pronto ad accontentare Allegri con almeno due-tre acquisti. L’obiettivo è rendere la squadra competitiva e avvicinarla il più possibile alla zona Europa.

Non solo Varela, c’è anche Zirkzee come idea per l’attacco

In attesa di capire quale sarà il futuro di De Bruyne e di Anguissa (se dovessero andare via ci sarebbero almeno due acquisti) anche la questione attacco è importante. Qui ci potrebbe essere un doppio addio Lucca e Lang infatti sono sul mercato. Per il primo l’ipotesi più probabile è un prestito mentre per l’olandese la società azzurra punta ad una cessione a titolo definitivo. Per supportare Hojlund, il Napoli aveva pensato di impostare una trattativa per Varela ma il Monza non apre alla cessione almeno per ora. E così ecco che si potrebbe profilare una trattativa con il Manchester United per Zirkzee. In questa stagione in Premier ha collezionato appena 186 minuti e due gol in dieci presenze. In estate l’olandese è stato a vicinissimo al ritorno in Italia. Fiorentina e Juventus lo hanno cercato con insistenza senza però alla fine trovare un accordo con lo United.

E per il ruolo di esterno occhio anche a Cacciamani e Gittens

Per la fascia la volontà sarebbe quella di andare a fare un investimento di prospettiva e la soluzione preferita rimane Cacciamani del Torino, su cui ad agosto si è fatta avanti la Roma. Affare tutto in salita visto che la società granata non è intenzionata a privarsene in corso d’opera. Un’altra opzione è rappresentata da Gittens, che il Chelsea potrebbe far partire in prestito o magari a condizioni vantaggiose.