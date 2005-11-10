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Napoli, Varela e Cacciamani nel mirino per gennaio. Lang e Lucca in uscita

Alessandra Stefanelli
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Alessandra Stefanelli
Oggi alle 08:13Serie A
15.11.2026 08:13Serie A
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Il Napoli prepara il mercato invernale: Varela è il primo obiettivo per l'attacco, Cacciamani piace per la fascia. Zirkzee e Gittens le alternative.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli prepara le mosse per il mercato di gennaio, con l'obiettivo di rinforzare l'attacco e aggiungere nuove alternative sulle corsie esterne. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili, anche in funzione delle possibili partenze di Lorenzo Lucca e Noa Lang, destinati a lasciare il club durante la sessione invernale. Come riferisce il Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista per il reparto offensivo è quello di Gustavo Varela, centravanti portoghese del Monza, protagonista di un ottimo avvio di stagione con nove gol in Serie A, uno dei quali proprio contro gli azzurri. Il 21enne piace per la capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo, lavorare fuori dall'area e dialogare con i compagni. Caratteristiche che lo renderebbero una soluzione interessante non soltanto come alternativa a Rasmus Hojlund, ma anche per giocare al suo fianco. Manna ha già avuto diversi contatti con gli agenti del portoghese e attende di conoscere la valutazione del Monza. La concorrenza, però, è numerosa e potrebbe far aumentare il prezzo, anche considerando la posizione del Benfica, che dispone della possibilità di pareggiare eventuali offerte per il giocatore.

Zirkzee alternativa a Varela: decisiva la scelta di Pochettino

Accanto all'ipotesi di un investimento su un giovane di prospettiva, il Napoli continua a monitorare le opportunità offerte dalla Premier League. Tra queste figura Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United che ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione, collezionando appena 186 minuti e due reti. Il futuro dell'ex Bologna dipenderà anche dalle valutazioni del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, intenzionato a conoscere meglio la rosa prima di prendere decisioni sulle possibili cessioni. Gli azzurri hanno già effettuato alcuni sondaggi esplorativi e potrebbero approfondire la situazione qualora si aprisse la possibilità di un trasferimento in prestito.

Cacciamani piace a De Laurentiis. Il Torino vorrebbe trattenerlo

Per le corsie esterne, invece, uno dei profili maggiormente apprezzati è Alessio Cacciamani, 19enne del Torino seguito personalmente anche dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il giovane esterno rappresenterebbe un investimento in prospettiva, ma convincere il club granata non sarà semplice. Il Torino, infatti, vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione. Molto dipenderà dalle condizioni economiche dell'eventuale operazione e dalla possibilità di anticipare una trattativa che, nelle intenzioni dei granata, potrebbe essere affrontata soltanto in estate.

Napoli, Lang verso l'addio. Anche Neres può partire, piace Gittens del Chelsea

Le operazioni in entrata saranno strettamente legate alle uscite. Lucca e Lang sono tra i principali candidati alla partenza, con l'olandese che continua ad attirare l'interesse del Galatasaray e di alcuni club del suo Paese. Non è considerato incedibile nemmeno David Neres: davanti a un'offerta ritenuta soddisfacente, il Napoli potrebbe valutare anche la cessione del brasiliano. Per questo Manna sta seguendo ulteriori alternative offensive, tra cui Jamie Bynoe-Gittens, esterno classe 2004 del Chelsea che potrebbe diventare un'opportunità in prestito. Un elemento favorevole riguarda anche la gestione della lista Serie A: Varela, Cacciamani e Gittens, grazie alla loro età, non occuperebbero uno dei posti riservati ai calciatori over.

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