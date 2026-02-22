Denti rotti per Loftus-Cheek, Cairo ancora contestato, lo sfogo di Manna: le top news delle 22

Serata negativa per il Milan, sconfitto 1-0 dal Parma a San Siro al termine di una gara segnata dal grave infortunio di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista rossonero è stato costretto a lasciare il campo in barella dopo un violento scontro con il portiere Corvi: sempre cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti, con una prima diagnosi di forte trauma e rottura di alcuni denti. Nel post gara mister Marco Landucci ha espresso grande amarezza: "Non siamo contenti. Il Parma ha fatto un'ottima partita come ci aspettavamo, la palla non voleva entrare", ribadendo l’obiettivo Champions.

In casa Roma, prima della sfida contro la Cremonese, doppio imprevisto nel riscaldamento. Gianluca Mancini ha rimediato un colpo al naso appena operato, ma è riuscito comunque a scendere in campo. Out invece Mario Hermoso per un problema muscolare emerso nel prepartita: al suo posto ha giocato Ghilardi.

Tensione anche in casa Napoli dopo il ko per 2-1 a Bergamo. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha contestato duramente alcune decisioni arbitrali e del VAR: "È una situazione preoccupante", ha dichiarato. Infine, pesante sconfitta del Torino a Marassi: 3-0 contro il Genoa, che aggancia i granata a quota 27 punti. Sugli spalti clima di amicizia tra le tifoserie, ma non sono mancati i soliti cori contro il presidente Urbano Cairo.