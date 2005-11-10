La Lazio vuole blindare Isaksen: Lotito e Fabiani al lavoro per un rinnovo fino al 2030

Gustav Isaksen è l'uomo del momento forse in casa Lazio insieme a Noslin. L'esterno destro sta sorprendendo per la continuità che sta trovando e per la qualità delle sue prestazioni, che testimonia come l'investimento fatto per lui in passato avesse un senso. Il suo contratto con i biancocelesti scadrà nel 2028 e quindi, allo stato attuale delle cose, la prossima estate sarebbe l'ultima utile per Lotito per monetizzare da una sua cessione.

Il piano della Lazio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nessuno si è presentato a Formello qualche mese fa con 30 milioni di euro per acquistarlo e così è rimasto nella Capitale. Adesso la società pensa al rinnovo fino al 2030 con adeguamento dell'ingaggio, con i dialoghi che sono già stati avviati. La trattativa non è entrata nella sua fase più calda, ma nelle prossime settimane è probabile che ci sarà un'accelerazione in questo senso.