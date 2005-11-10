Vitinha: "De Rossi parla in un modo unico. Voglio restare al Genoa almeno fino al 2028"

Vitinha è pazzo di Daniele De Rossi. L'attaccante del Genoa ha rilasciato una lunga intervista a Il Secolo XIX, elogiando il tecnico rossoblù: "Ha un modo di parlare unico, ti dà una carica extra con i suoi discorsi. Ha iniziato due giorni prima del match, ci ha detto che avrebbe cambiato tanto non perché pensava al Lecce, ma perché voleva battere la Juve e credeva in noi. Questa fiducia ha fatto la differenza".

Il futuro

Vitinha in estate ha ricevuto diverse offerte, ma non ha mai pensato di lasciare il Genoa perché in Liguria si sente a casa, è felice e a giugno si sposerà con Martina, la compagna da cui ha avuto anche una figlia. La sua intenzione è quindi quella di rimanere almeno fino alla scadenza del contratto con il Grifone, che in questo momento è fissata al 2028: "Con la Juventus mi sono sentito di nuovo come l'anno scorso, un cavallo da corsa".