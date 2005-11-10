La leggenda Scifo prima di Belgio-Italia: "Lukaku in forma è unico". Ed esalta Pio Esposito
Tommaso Bonan
"Sarà una partita difficile per il Belgio, perché l'italia sta crescendo bene e, vedendo le partite che ha giocato dopo l’esordio in Nations contro di noi, è migliorata tanto". A dirlo a La Gazzetta dello Sport è una leggenda del calcio belga come Vincenzo Scifo, ex di Inter e Torino e appunto simbolo dei Diavoli Rossi: "Mancini sta facendo un lavoro molto interessante e gestisce bene il gruppo".
Pio Esposito titolare, Lukaku forse
Parlando dei singoli azzurri, Scifo dedica parole di elogio all'uomo del momento in casa Italia, Pio Esposito: "Mi piace perché è molto intelligente, sa quello che deve fare con e senza il pallone, aiuta la squadra a salire e in area c’è sempre. Mette in difficoltà i difensore perché ha la giusta mentalità" Dall'altra parte invece c'è Romalu Lukaku: "Per me giocherà. Alla squadra manca tanto un punto di riferimento come lui: se Romelu è in forma, la squadra gioca meglio", conclude Scifo.