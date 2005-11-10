La leggenda Scifo prima di Belgio-Italia: "Lukaku in forma è unico". Ed esalta Pio Esposito

"Sarà una partita dif­fi­cile per il Bel­gio, per­ché l'ita­lia sta cre­scendo bene e, vedendo le par­tite che ha gio­cato dopo l’esor­dio in Nations con­tro di noi, è miglio­rata tanto". A dirlo a La Gazzetta dello Sport è una leggenda del calcio belga come Vin­cenzo Scifo, ex di Inter e Torino e appunto simbolo dei Diavoli Rossi: "Man­cini sta facendo un lavoro molto inte­res­sante e gesti­sce bene il gruppo".

Pio Esposito titolare, Lukaku forse

Parlando dei singoli azzurri, Scifo dedica parole di elogio all'uomo del momento in casa Italia, Pio Esposito: "Mi piace per­ché è molto intel­li­gente, sa quello che deve fare con e senza il pal­lone, aiuta la squa­dra a salire e in area c’è sem­pre. Mette in dif­fi­coltà i difen­sore per­ché ha la giu­sta men­ta­lità" Dall'altra parte invece c'è Romalu Lukaku: "Per me gio­cherà. Alla squa­dra manca tanto un punto di rife­ri­mento come lui: se Romelu è in forma, la squa­dra gioca meglio", conclude Scifo.