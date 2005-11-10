In Premier non passa inosservato lo scarso minutaggio di Kelly alla Juve. Il Sunderland ci pensa per gennaio
Tommaso Bonan
Con i vari campionati europei fermi per la soste di novembre per la nazionali, inevitabile pensare anche ai primissimi bilanci su quanto (e come) hanno fatto alcuni giocatori fino a questo momento. Vale per molti club, tra cui anche la Juventus.
Kelly "retrocesso" alle spalle di Lucumi
In questo senso, sottolinea La Gazzetta dello Sport, in Inghilterra non è passato inosservato il minutaggio ridotto di Lloyd Kelly (169’ in Serie A, 240’ in Europa League), in questa stagione retrocesso nelle gerarchie di Luciano Spalletti a causa dell’arrivo di Jhon Lucumi dal Bologna.
Il Sunderland pensa a Kelly
Il Sunderland, in piena zona retrocessione in Premier, pensa anche al centrale inglese classe '98 per risollevarsi a partire da gennaio: c’è già stato un sondaggio, ma per il momento l’inglese è parso freddino all’ipotesi.