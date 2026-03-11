Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali: Arbeloa lancia Pitarch, c'è Haaland

Al Santiago Bernabéu va in scena l’attesissimo ottavo di finale d’andata di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, con le scelte di formazione dei due allenatori al centro delle prime analisi.

Alvaro Arbeloa conferma il classico 4-3-3, con Courtois tra i pali e una linea difensiva formata da Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger e Mendy. A centrocampo, spazio al mix tra fisicità, freschezza e qualità con Tchouaméni, Pitarch e Valverde, mentre l’attacco punta su dinamismo e imprevedibilità con Güler, Brahim Diaz e Vinicius Jr., pronti a creare superiorità sulle fasce e a cercare profondità dietro la difesa dei Citizens.

Dall’altra parte, Pep Guardiola opta per un 4-2-3-1 offensivo. In porta c’è Donnarumma, mentre la difesa alterna giovani e veterani: Khusanov, Dias, Guehi e O’Reilly. A centrocampo, la diga è affidata a Rodri e Bernardo Silva, con Savinho, Semenyo e Doku a supporto del terminale offensivo Haaland, unico riferimento centrale. Il duello tattico promette scintille: il Real tenterà sorprendere in contropiede, mentre il Manchester City cercherà di imporre il possesso palla e di sfruttare la versatilità dei suoi interpreti offensivi. Al Bernabéu, ogni centimetro di campo sarà decisivo per la qualificazione ai quarti di finale.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Pitarch, Valverde; Güler, Brahim Diaz, Vinicius

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Semenyo, Doku; Haaland