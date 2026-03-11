PSG-Chelsea, formazioni ufficiali: Kvaratskhelia in panchina, c'è Doué
Di seguito le formazioni ufficiali di PSG-Chelsea, partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League:
PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Barcola. A disp. Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In, Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Mbaye. All. Luis Enrique.
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Jamess, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. A disp. Sanchez, Merrick, Adarabioyo, Delap, Andrey Santos, Sarr, Hato, Acheampong, Guiu, Lavia, Garnacho. All. Rosenior.
ARBITRO: Henandez (Spagna)
ASSISTENTI: Naranjo e Sanchez Rojo (Spagna)
IV UFFICIALE: Munuera (Spagna)
VAR: Del Cerro Grande (Spagna)
AVAR: Soto Grado (Spagna)