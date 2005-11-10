Gigio, ma che combini? Errore clamoroso di Donnarumma, Olise ringrazia: Francia avanti 1-0
Il portiere della Nazionale spiana la strada per la rete del vantaggio degli ospiti a San Siro in Nations League
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Una gran parata, poi uno dei suoi errori più classici. Gigio Donnarumma subito protagonista, in negativo, di Italia-Francia. Dopo 10 minuti a San Siro passa infatti la nazionale di Zidane: clamorosa topica del portiere azzurro, che su una rimessa dal fondo serve Michael Olise, autore dell’1-0-
L’azione del gol
Tutto facile per l’asso del Bayern Monaco, che raccoglie l’incredibile regalo di Donnarumma, che sbaglia palesemente il passaggio, e infila l’Italia. Pochi minuti prima, il capitano azzurro aveva detto no a Rabiot con una bella parata di riflessi.
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