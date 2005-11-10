Donnarumma vs Maignan, Italia-Francia è anche il derby dei portieri. Tra fischi e applausi

Cinque anni fa, uno lasciava il Milan e l'altro arrivava per sostituirlo. Stasera, a San Siro, Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan si ritroveranno uno di fronte all'altro in Italia-Francia, con due maglie diverse e un rapporto particolare con lo stesso stadio. Il capitano azzurro è cresciuto nel settore giovanile rossonero e ha esordito in Serie A a sedici anni, diventando subito titolare. Nel 2021 ha lasciato il Diavolo a parametro zero per trasferirsi al Paris Saint-Germain, mentre il club aveva già individuato nel portiere francese, reduce dalla vittoria della Ligue 1 con il Lille, il suo successore. Una scelta che ha funzionato, a conti fatti, per entrambi: Donnarumma ha proseguito la carriera internazionale fino al trasferimento al Manchester City, Maignan ha vinto lo scudetto al primo anno in rossonero ed è diventato il capitano del Milan.

Da Milano a Manchester: i numeri di Donnarumma e Maignan

Anche i dati di questa stagione raccontano due portieri con un rendimento relativamente simile, pur in campionati differenti. Donnarumma ha collezionato 10 presenze in Premier League, con 25 parate, 13 reti subite e tre partite senza incassare gol. Maignan, nelle prime 11 giornate di Serie A, ha effettuato 37 parate, subendo anche lui 13 reti e mantenendo la porta inviolata in tre occasioni. Non sarà, comunque, la prima volta: il 17 novembre 2024, nell'ultima Italia-Francia disputata a San Siro, i Bleus si imposero per 3-1 con una doppietta di Adrien Rabiot, oggi compagno di Maignan al Milan. Il francese era già il portiere titolare della sua Nazionale, mentre Donnarumma rimase in panchina: tra i pali dell'Italia giocò Guglielmo Vicario. Questa volta, salvo sorprese, il confronto sarà diretto. E sullo sfondo c'è la storia personale di entrambi.

Fischi o applausi?

Il dubbio vale per entrambi: Maignan è un idolo di San Siro in versione rossonera, ma oggi è l'avversario. La storia è ancora più complicata per Donnarumma, fischiato in passato nello stadio che per anni è stato suo, ma che soprattutto trova il passato sotto più punti di vista: a Parigi, Gigio è stato tante cose. L'idolo ma anche il portiere nel mirino. Amato e criticato come pochi, come è accaduto anche al Milan. Chissà che accoglienza gli riserverà oggi la Scala del Calcio.