Live TMW Como, Fabregas: "Nico Paz è un campione, da allenatore non posso chiedere di più"

17.23 - Il Como si butta via, Nico Paz manca il rigore che avrebbe regalato tre punti d'oro ai danni dell'Atalanta rimasta in 10 contro 11: finisce 0-0 al Sinigaglia. A breve Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, in conferenza stampa.

17.51 - Inizia la conferenza stampa.: "Voglio prima di tutto mandare un messaggio di supporto a Nico Paz, nel mondo del calcio ci lamentiamo che non ci siano giovani di talento perché non gli diamo opportunità noi allenatori, ai primi sbagli si uccidono. Ma noi dobbiamo far crescere i ragazzi. La squadra ha fatto di tutto e di più per vincere la partita, anche in 11 contro 11. Non era la partita giusta affinché la palla entrasse, oggi non c'è tanto da analizzare. Non c'è da diventare pazzo. Quando questa squadra ti fa questa partita, c'è poco da dire... non siamo al livello di Juventus, Inter, Milan ma è un percorso. C'è crescita, il nostro piano. Oggi messaggio di tanta tranquillità e serenità, a tutti i giovani del mondo. Fa male, ma è parte della crescita".

Mancata cattiveria sotto porta.

"Parlare dopo la partita è troppo facile. Ho visto Douvikas cercare la palla dentro, ma non entrava, anche Ramon poteva fare tripletta... abbiamo avuto tante occasioni. Hai il rigore all'ultimo secondo e non lo fai. Sinceramente non me la sento... sarei più dispiaciuto se ci fosse stato un possesso sterile, prendendo contropiedi, e non una partita del genere dove sei stato troppo superiore e la palla non è entrata. Domani tu devi scrivere sul giornale e dire qualcosa, capisco però... (sbuffa, ndr) almeno si è cercato di vincere la partita".

Il Como ha dimostrato di essere da Champions?

"Oggi abbiamo calciato 29 volte in porta, 4-5 occasioni chiare per fare gol. Ragazzi, va bene tutto, l'analisi e la critica, ma non sarò io a venire a parlare male di quanto fatto oggi".

TMW - Come sta Addai dopo il cambio effettuato? Si è coperto con la giacca probabilmente frustrato...

"Dispiaciuto per la scelta da allenatore e da giocatore può non piacerti. Ha fatto solo 35 minuti in campo, non mi stava dando quello che volevo in campo. Noi volevamo vincere, era una scelta per provare a farlo. Non è tanto Addai o questo o l'altro, oggi la ragione per non aver vinto sono state altre".

Come reputa il rosso diretto ad Ahanor?

"L'espulsione non l'ho vista, il rigore l'ho visto solo quando l'arbitro è andato a rivederlo al monitor del VAR. Perché devo parlare del rigore netto? Puoi guardarlo negli highlights. Rigorista? In questo momento era Da Cunha, ma non era in campo e Nico ha preso la decisione, perché è un campione e se vuole fare cose importanti nel calcio deve prendersi responsabilità. Deve crescere e alzare la testa subito".

Cosa resta di questa partita? E cosa resta a Nico Paz?

"Niente. Se vuoi essere un campione, oggi ti deve fare male. Devi andare a casa, deluso, incazzato, scegli tu la parola. L'importante è alzare la testa e andare alla prossima partita. Per fare meglio, sempre meglio. È un processo di crescita, Addai ed Jesus Rodriguez non hanno dato quello che io volevo. Io sono molto sereno, anche se è mancata cattiveria, capisco le vostre osservazioni... ma io da allenatore non posso chiedere di più. Oggi ci saranno tante cose da dire, ma non esageriamo per cose per cui si perde la testa".

18.02 -Finisce la conferenza.