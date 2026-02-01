Como, Fabregas: "L'errore di Paz? Ha sbagliato Messi, ho sbagliato io. Rialzerà la testa"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha così commentato il pari del Sinigaglia contro l'Atalanta.

Cosa ha detto a Nico Paz?

"Non è importante, volevo mandare un messaggio di positività a dei giovani. Non voglio ammazzare un ragazzo giovane per un rigore, non sono così. Ho sbagliato io, ha sbagliato Leo Messi, ha sbagliato John Terry. Siamo con Nico, siamo coi giovani che hanno il coraggio di fare la differenza. Il grande campione deve sempre alzare la testa quando non ha fatto bene".

L'Atalanta in 10 le ha rovinato il piano gara?

"Sì e no. Se dico che preferisco giocare in parità numerica magari non vengo compreso, diciamo quindi soltanto che la palla oggi non è voluta entrare. Succede, è parte del calcio, in tutto questo però complimenti all'Atalanta che non c'è stata e ha fatto la sua partita. Diciamo che siamo stati sfortunati, anche perché magari Palladino dirà che hanno fatto una grande prova ma secondo me con nove parate del loro portiere non è che posso entrare io o il mio assistente a metterla dentro. 9 chiare occasioni per far gol, alziamo la testa e prepariamo la prossima".

Quali sono le vostre ambizioni?

"Quest'anno l'obiettivo è far meglio dell'anno scorso, guardando partita dopo partita. Andremo a fare la nostra partita, col Napoli, con la Fiorentina, con il Milan e poi con la Juventus. Dovremo gestire la cosa, dovremo riposare dopo aver giocato tanto nelle scorse settimane pur non essendo abiutati. Dobbiamo continuare a guardare in avanti".