Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Como ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Moise Kean, ai box da diverse settimane. Il centravanti ha accusato un nuovo problema durante un allenamento e dovrà sottoporsi a ulteriori aggiornamenti.

Il comunicato del Como su Moise Kean

"A seguito di un problema riscontrato durante l'allenamento, Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La nostra priorità è favorire il suo recupero. Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo ulteriori informazioni da condividere".