Como, altro problema per Kean: l'attaccante si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 19:11Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
17.11.2026 19:11Serie A
Nuovo stop per l'attaccante italiano che durante uno degli ultimi allenamenti ha riscontrato un problema che lo costringerà ad altre valutazioni.
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Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Como ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Moise Kean, ai box da diverse settimane. Il centravanti ha accusato un nuovo problema durante un allenamento e dovrà sottoporsi a ulteriori aggiornamenti.
Il comunicato del Como su Moise Kean
"A seguito di un problema riscontrato durante l'allenamento, Moise Kean si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La nostra priorità è favorire il suo recupero. Vi forniremo aggiornamenti non appena avremo ulteriori informazioni da condividere".
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