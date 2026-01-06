Dovbyk entra per Ferguson e segna anche lui: la Roma raddoppia a Lecce
TUTTO mercato WEB
Leggi qui il live di TuttoMercatoWeb.com per Lecce-Roma
La Roma raddoppia al Via del Mare. Artem Dovbyk, subentrato al 60' per Evan Ferguson, è stato lesto nel mettere in porta un tiro-cross di Niccolò Pisilli sugli sviluppi di un corner, dal cuore dell'area.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Colpisce la mano dell'arbitro col cartellino rosso, nervi tesissimi dopo Barletta-Virtus Francavilla
Pronostici
Calcio femminile