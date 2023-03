Dzeko in vantaggio su Lukaku per Porto-Inter. Ma sul rinnovo è stallo da gennaio: il punto

vedi letture

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Edin Dzeko, centravanti nerazzurro favorito rispetto a Romelu Lukaku per una maglia dal 1' al fianco di Lautaro Martinez in Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. E spiega che la trattativa tra il club nerazzurro e l'entourage del calciatore vive una fase di stallo da gennaio: Dzeko, in scadenza di contratto, ha chiesto un nuovo contratto biennale, mentre la società ad oggi non è disposta ad andare oltre il rinnovo annuale.