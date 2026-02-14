Juventus, Kelly: "Bello segnare contro l'Inter, mi piacerebbe rifarlo anche stavolta"
Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal derby d'Italia con l'Inter: "Tutti conosciamo l'importanza di questa partita, dobbiamo giocare bene dall'inizio per uscire da qui con dei punti. Entrambe le squadre sono migliorate dalla gara d'andata".
Hai pensato al gol segnato all'Inter?
"É' stato bello segnare, mi piacerebbe rifarlo ma sono un difensore e devo pensare a difendere e fare il meglio".
