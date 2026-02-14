Inter, Thuram: "Non sarà un duello tra me e Bremer, vogliamo vincere questa partita"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match con la Juventus: "Vogliamo vincere questa partita, giochiamo in casa per prendere i tre punti e continuare il nostro percorso".

Chivu vi ha chiesto qualcosa di diverso?

"No, non ci ha chiesto niente di diverso, dobbiamo giocare come facciamo spesso per aiutare la squadra".

Che duello sarà con Bremer?

"Non è un duello mio contro Bremer ma Inter contro Juve e vogliamo portare a casa i tre punti".

Cambierà qualcosa sapendo che in tribuna ci saranno Khephren e Lilian?

"Per me non cambia niente, vengono spesso allo stadio e non sarà la prima volta".