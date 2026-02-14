Serie A, classifica aggiornata: l'Atalanta supera il Como ed entra in zona Europa
TUTTO mercato WEB
Importante passo in avanti dell'Atalanta di Raffaele Palladino che all'Olimpico batte senza particolari problemi la Lazio per 2-0 grazie alle reti di Ederson su calcio di rigore e Zalewski. Con questi tre punti i nerazzurri balzano al 6° posto in classifica, superando il Como sconfitto nel pomeriggio in casa dalla Fiorentina. Dopo 3 risultati utili consecutivi frena invece la squadra di Sarri, ora ferma all'8° posto a quota 33 punti.
Questa la classifica aggiornata:
Inter 58
Milan 53
Napoli 49
Juventus 46
Roma 46
Atalanta 42*
Como 41
Lazio 33*
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 27
Parma 26
Genoa 23
Cremonese 23
Lecce 21
Fiorentina 21*
Verona 15
Pisa 15*
* una partita in più
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile