Eroico Viking, 3-3 con il Bayern. Barça e Arsenal ok, Lookman gol: tutti i risultati in Champions

Clamoroso in Norvegia: il Viking ha fermato il Bayern Monaco sul 3-3, dopo essere stato rimontato da 2-0 a 2-3 ed aver ripreso il match al 90'. Il Galatasaray spaventa il Barcellona solo mezz'ora: i turchi vanno avanti 1-0 grazie al gol di Batrakov arrivato dopo una sgasata di Leao sulla fascia sinistra, poi Cancelo fa 1-1 e nella ripresa sale in cattedra Yamal con un assist più bello dell'altro. Fermin Lopez, Gordon e Adeyemi firmano il 4-1 blaugrana.

L'Atletico Madrid supera 2-0 il Manchester United: la sblocca Barrios dopo 50 secondi, due legni per i Red Devils, nella ripresa l'ex Atalanta Lookman fa 2-0. Espulso Yoro nella squadra di Carrick. Il Lipsia supera il PSV con il gol di Gruda, con un rigore parato all'ex Inter Perisic. L'Arsenal parte piano, ma nella ripresa ne rifila tre al Lille nel giro di sette minuti. Ecco di seguito tutti i risultati in Champions League della serata e il programma di domani.

I parziali in Champions League al 45':

Arsenal-Lille 3-0

64' Timber (A), 67' Eze, (A), 71' Saka (A)

Atletico Madrid-Manchester United 2-0

1' Barrios (A), 79' Lookman (A)

Inter-Club Brugge 3-4

44' e 81' Lautaro Martinez (I), 30' rig., 63' e 74' Tresoldi (CB), 87' Vermant (CB), 90+3' Bonny (I)

Galatasaray-Barcellona 1-4

28' Batrakov (G), 43' Cancelo (B), 50' F. Lopez (B), 53' Gordon (B), 65' Adeyemi (B)

RB Lipsia-PSV Eindhoven 1-0

75' Gruda (L)

Viking-Bayern Monaco 3-3

2' Stensness (V), 38' Christiansen (V), 54' rig. e 60' Kane (B), 71' L. Diaz (B), 90' Haugen (V)

Villarreal-Napoli 3-1

8' Rrahmani (N), 23' Mikautadze (V), 26' Mourino (V), 86' Oluwaseyi

Giocate alle 18.45:

Lens-Sporting Lisbona 0-2

22' Suarez (S), 74' Doumbia (S)

Sabah-Slavia Praga 2-0

49' Parris (S), 88' Mickels (S)

Mercoledì 14 ottobre 2026

18:45 Feyenoord-Como

18:45 LASK-Liverpool

21:00 Roma-Real Madrid

21:00 Aston Villa-Fenerbahce

21:00 Shakhtar Donetsk-AEK Atene

21:00 Bodo/Glimt-Borussia Dortmund

21:00 Manchester City-Paris Saint-Germain

21:00 Real Betis-Porto

21:00 Slovan Bratislava-Stoccarda