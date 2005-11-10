Genoa, i convocati contro l'Inter: De Rossi senza due big, bomber Osmajic presente
Yvonne Alessandro
Sono stati svelati i convocati di Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, per la sfida al Ferraris di questa sera (ore 20.45) contro l'Inter. Assenti Ostigard e Baldanzi, mentre per il tredicesimo turno di campionato il tecnico romano potrà contare su bomber Osmajic (6 gol stagionali) ed El Shaarawy, grande ex Milan che punterà a segnare nel "suo" derby.
Il momento
Il Grifone ha superato 2-0 il Sassuolo lo scorso fine settimana, ottenendo la quinta vittoria nelle ultime sette partite, tante quante quelle conquistate nelle precedenti 21 gare di massima serie. Questa striscia ha avvicinato i rossoblù alla zona di qualificazione europea, ma la squadra di Daniele De Rossi deve mantenere la continuità per permettersi di sognare.
L'elenco completo dei convocati di De Rossi
Portieri: Billow, Havel, Sommariva, Stolz.
Difensori: Ehizibue, Doucouré, Drameh, Marcandalli, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Meichtry, Sow, Traoré, Wiafe.
Attaccanti: El Shaarawy, Messias, Osmajic, Venturino, Vitinha.