A oggi, le indiscrezioni che accostano Varela all’Inter restano esclusivamente tali, con la possibilità di un suo arrivo già nel mercato di gennaio da escludere categoricamente. Il giovane e promettente attaccante del Monza e della nazionale portoghese piace molto alla dirigenza nerazzurra, così come a diversi top club in Italia e all'estero, ma l'attuale reparto offensivo nerazzurro è già di altissimo livello e trovare spazio per lui appare oggi un'impresa. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra troppo elevata per un calciatore che rischierebbe di finire in panchina come quarta o quinta scelta.

Le gerarchie dell'attacco nerazzurro

Le gerarchie in attacco sono infatti ben delineate: Lautaro Martinez e Pio Esposito sono considerati intoccabili, Marcus Thuram sta rendendo da vero fuoriclasse e Bonny ricopre perfettamente il ruolo di alternativa. Inserire Varela in questo contesto è dunque impossibile, a meno che queste voci non rappresentino il preludio a una futura cessione eccellente. Blindati Lautaro ed Esposito, gli unici indiziati a partire sarebbero i due francesi, i quali però non sono veri e propri numeri nove e sono quindi differenti da Varela e perfetti nel completare l'attuale rosa offensiva.

Un investimento legato al mercato in uscita

Al contrario, Pio Esposito è un centravanti d'area autentico e lo stesso Lautaro interpreta il ruolo riempiendo i sedici metri come pochi: caratteristiche per le quali il talento portoghese somiglia molto a entrambi. Pertanto, per ragioni economiche e di equilibri tattici, l’Inter non investirà cifre folli per un giocatore destinato alla panchina, a meno che il mercato in uscita non ribalti gli scenari attuali.