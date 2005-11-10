Il Napoli comincia a delineare le proprie strategie in vista del mercato di gennaio, con una linea guida ben precisa: caccia ai giovani, al fine di tornare a fare ciò che il club azzurro ha sempre fatto al meglio, ossia il player trading. E anche per una questione di liste, già piene per quanto riguarda gli Over 23 (cioè i calciatori nati prima del 2004). Sono questi i paletti che si dovranno rispettare, a gennaio e forse pure in estate.

L'attacco può fare eccezione

In caso di partenza di Lorenzo Lucca, il direttore sportivo Giovanni Manna andrebbe alla ricerca di un attaccante da affiancare a Rasmus Hojlund, possibilmente con caratteristiche complementari a quelle del danese. Tra i profili monitorati figura Gustavo Varela, ventunenne portoghese del Monza e attuale capocannoniere della Serie A. Piacciono anche Joshua Zirkzee, che ha già condiviso lo spogliatoio con Hojlund al Manchester United, e Sebastiano Esposito, di proprietà del Cagliari ma riscattabile dal Sassuolo per 11 milioni.

Napoli, Zabi e André nel mirino per il centrocampo

In mediana il nome più caldo resta quello di Patrick Zabi, talento ivoriano classe 2006 del Paris FC. Molto dipenderà anche dal futuro di Kevin De Bruyne, corteggiato dal PSV Eindhoven, Frank Anguissa, in scadenza a giugno, e Stanislav Lobotka, legato al Napoli fino al 2028 ma potenzialmente in partenza in estate. Manna segue anche André, ventenne del Corinthians già nel giro della nazionale brasiliana, autore di quattro gol in 25 presenze nell'attuale campionato.

Per la porta piace il brasiliano Pedro Morisco

La politica di ringiovanimento della rosa potrebbe interessare anche il reparto dei portieri. Da tempo il Napoli monitora Pedro Morisco, ventiduenne cresciuto nel Coritiba e già entrato nel giro della Seleçao di Carlo Ancelotti. Manna ha incontrato uno dei suoi agenti a Castel Volturno. Il contratto del brasiliano scadrà nel dicembre del 2027, motivo per cui già dal prossimo luglio potrebbe sottoscrivere un precontratto con un'altra società.