Dopo i due anticipi del Girone C giocati ieri, il programma della Serie C prosegue oggi con undici gare. Nel Girone A la sfida più interessante è il derby Ospitaletto-Union Brescia, mentre nel Girone B l'attenzione sarà tutta sul Pescara che dovrà dimostrare di essere impermeabile alle vicissitudini societarie nella sfida contro la Pianese, scendendo verso sud sarà il turno della Salernitana in casa col Monopoli, mentre il Cosenza andrà a far visita al Sorrento.

Il programma della 16ª giornata di Serie C

GIRONE A

Sabato 28 novembre

Ore 14.30 – Carpi-Lecco

Ore 14.30 – Novara-Alcione

Ore 17.30 – Lumezzane-Desenzano

Ore 17.30 – Ospitaletto-Union Brescia

Ore 17.30 – Pergolettese-Giana Erminio

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Arzignano Valchiampo-Trento

Ore 14.30 – Cittadella-Pro Vercelli

Ore 14.30 – Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30 – Albinoleffe-Treviso

Ore 17.30 – Renate-Folgore

Classifica: Union Brescia 34, Trento 33, Cittadella 32,Ospitaletto 25, Treviso 25, Lecco 25, Arzignano Valchiampo 24, Alcione 21, AlbinoLeffe 20, Pergolettese 18, Pro Vercelli 18, Juventus Next Gen 17, Lumezzane 16, Novara 15, Carpi 15, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Folgore Caratese 12, Dolomiti Bellunesi 11

GIRONE B

Sabato 28 novembre

Ore 14.30 – Gubbio-Vado

Ore 14.30 – Guidonia Montecelio-Campobasso

Ore 14.30 – Pescara-Pianese

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Spezia-Pineto

Ore 14.30 – Perugia-Livorno

Ore 14.30 – Ravenna-Torres

Ore 17.30 – Atalanta U23-Forlì

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Sambenedettese

Lunedì 30 novembre

Ore 20.30 – Latina-Grosseto

Ore 20.45 – Reggiana-Ostiamare (diretta RaiSport)

Classifica: Spezia 39, Ravenna 35, Pescara 26, Torres 26, Guidonia Montecelio 24, Grosseto 23, Reggiana 22, Latina 21, Livorno 21, Perugia 20, Campobasso 20, Atalanta U23 20, Pineto 19, Vado 16, Pianese 16, Forlì 16, Ostiamare 11, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 9

GIRONE C

Venerdì 27 novembre

Cavese-Scafatese 3-3

16’ e 90’ rig. Orlando (C), 40’ e 72’ Volpicelli (S), 56’ Brunet (S), 60’ Minaj (C)

Foggia-Casertana 0-3

14’ e 90’+5’ Manconi, 57’ Castelli

Sabato 28 novembre

Ore 14.30 – Giugliano-Altamura

Ore 17.30 – Salernitana-Monopoli

Ore 17.30 – Sorrento-Cosenza

Domenica 29 novembre

Ore 12.30 – Barletta-Inter U23

Ore 14.30 – Casarano-Catania

Ore 14.30 – Potenza-Audace Cerignola

Ore 17.30 – Bari-Savoia

Ore 17.30 – Crotone-Picerno

Classifica: Potenza 35, Bari 27, Scafatese 25*, Audace Cerignola 24, Casertana 24*, Monopoli 23, Sorrento 23, Inter U23 23, Catania 23, Picerno 22, Cavese 20*, Casarano 19, Salernitana 19, Barletta 19, Savoia 18, Altamura 17, Giugliano 16, Cosenza 16, Foggia 15*, Crotone 1°

* una partita in più

° penalizzato di 6 punti