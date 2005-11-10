A giugno erano a Coverciano insieme a Gianluigi Donnarumma, quando Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore oggi tornato all'Under 21, li aveva convocati entrambi per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Cinque mesi dopo, Lorenzo Palmisani e Giovanni Daffara si ritrovano da avversari in Serie A: due portieri classe 2004, entrambi alla prima esperienza nel massimo campionato, che oggi pomeriggio alle 15 difenderanno rispettivamente i pali di Frosinone e Parma. Per il movimento calcistico italiano, alle prese da anni con il problema del minutaggio dei giovani, è particolarmente interessante che due società, peraltro a inizio stagione considerate in corsa per la salvezza e quindi con margine minimo di errore, abbiano deciso di affidarsi a portieri così giovani.

Due percorsi diversi per arrivare in Serie A

Nato ad Alatri e cresciuto nel settore giovanile del Frosinone, Palmisani ha fatto esperienza in Serie C con Olbia e Lucchese, prima di tornare in Ciociaria e conquistare la promozione agli ordini di Massimiliano Alvini. Premiato nei giorni scorsi come miglior portiere dello scorso campionato cadetto, il ventiduenne ha disputato tutti i 1.080 minuti del Frosinone in questa Serie A, con 48 parate all'attivo. Daffara, cresciuto nella Juventus e lanciato tra i professionisti dalla Next Gen, ha invece convinto il Parma a investire su di lui dopo una stagione in prestito all'Avellino, sottoscrivendo in estate un contratto fino al 2031. Decisivo per la sua stagione è stato l'avvicendamento in panchina tra Cuesta e Gilardino: quest'ultimo gli ha affidato il posto di Corvi a fine ottobre, ottenendo quattro punti e due gare senza subire gol con Udinese e Atalanta.

La concorrenza in Under 21

Le prestazioni dei due portieri da qui alla fine della stagione interesseranno soprattutto il già citato Baldini. Nell'ultima sosta del campionato, il ct dell'Italia Under 21 ha schierato Palmisani nella vittoria per 2-1 in Francia, concedendo poi a Daffara l'esordio nella categoria nell'amichevole pareggiata 2-2 con il Belgio a Livorno. Il primo parte avvantaggiato nella corsa a una maglia da titolare per l'Europeo del 2027, ma il secondo ha finalmente la possibilità di giocarsi le proprie carte in Serie A. Quanto alla Nazionale maggiore, Donnarumma ha appena cinque anni più di entrambi e non si pone certo un problema immediato di successione: per il futuro, però, Roberto Mancini e i suoi successori possono dormire sonni tranquilli.