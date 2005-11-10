Nessun rimpianto per la scelta di tornare sulla panchina della Nazionale, tanti invece per quella di lasciarla nell'estate del 2023. Nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, Roberto Mancini ha parlato anche delle critiche ricevute da alcuni colleghi dopo la decisione di Giovanni Malagò di affidargli nuovamente la guida dell'Italia: “Ma quella è tutta invidia. Queste cose accadono ogni giorno nei club: esoneri, dimissioni, rientri”.

Mancini e il pentimento per l'addio alla Nazionale

Il commissario tecnico azzurro non ha nascosto di essersi pentito immediatamente delle dimissioni rassegnate oltre tre anni fa: “Io ho capito subito di aver fatto una grossa cazzata a lasciare la Nazionale, ma non potevo più tornare indietro. Non era mia intenzione lasciare, ma ho fatto un errore di valutazione di certi aspetti che andavano trattati”.

Il rapporto con Gravina e le ambizioni Mondiali

Alla base della separazione c'erano state alcune incomprensioni con l'allora presidente federale: “Alla base di tutto c’è stata una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina”. Mancini temeva di essere sostituito alle prime difficoltà: “Parlavamo da mesi dello staff e io lasciavo perdere, facevo finta di niente”. Da qui il rimpianto: “Avrei dovuto prendere un aereo, volare a Roma e chiarirmi col presidente”. Ora, però, il commissario tecnico guarda avanti e non rinuncia al sogno di conquistare la Coppa del Mondo: “Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo”.