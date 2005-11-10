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Raimondo e il fantacalcio: "Bravo e fortunato chi mi ha preso". Calò: "Oggi vale troppo"

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 09:16Serie A
17.10.2026 09:16Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026

Che serata per il Frosinone, che serata per Antonio Raimondo: la squadra di Massimiliano Alvini non smette di stupire e vola in questo inizio di stagione. Nell'anticipo del venerdì, i giallazzurri hanno steso 4-2 il Sassuolo, con l'attaccante italiano capace di farne addirittura tre, stavolta.

Nel post-partita c'è spazio anche per un tema ricorrente nello spogliatoio del Frosinone, quello del fantacalcio. Nell'intervista a Dazn al fischio finale di Frosinone-Sassuolo, lo stesso Raimondo e Giacomo Calò, hanno parlato di quanto loro stessi siano divertiti in merito, protagonisti in prima persona e candidati ad essere delle sorprese assolute per chi ha puntato su di loro nelle aste dell'amato gioco.

Il siparietto fra Raimondo e Calò sul fantacalcio

Raimondo ha lanciato questo messaggio ai fantallenatori che hanno puntato su di lui: "Ringrazio per la fiducia chi mi ha scelto, all'inizio non penso che si aspettasse questo: è stato bravo e anche fortunato a prendermi. Quando mi pagherebbero oggi? Chiedete a Calò perché io non faccio il fantacalcio".

E Calò da parte sua risponde così al compagno di squadra: "Quanto sarebbe pagato all'asta del fantacalcio oggi Raimondo? Non so, troppo (ride, ndr). Quanto vale invece Calò? Una ventina di crediti, dai". Interviene Raimondo: "Di più, di più".

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