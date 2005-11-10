Dopo il malore, Kompany non è presente al Pallone d'Oro. Henry: "Tornerà più forte di prima"

Mikel Arteta dell'Arsenal, Unai Emery dell'Aston Villa, Vincent Kompany del Bayern Monaco, Luis Enrique del PSG e Luis de la Fuente ct della Spagna sono i cinque allenatori a giocarsi il premio come "Miglior tecnico 2026". E a spuntarla è stato Luis de la Fuente, selezionatore delle Furie Rosse reduce dalla vittoria del Mondiale la scorsa estate.

L'unico allenatore non spagnolo, Kompany, dopo il ricovero di due giorni fa dopo un malore che ha spaventato il Bayern e tutto il mondo del calcio, non è ovviamente potuto essere presente. Henry dal palco ka lanciato un un messaggio per lui: "Vincent non può essere con noi ma gli auguriamo pronta guarigione. Tornerà più forte di prima".