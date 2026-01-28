TMW Ex campioni d'Italia? I tifosi del Napoli rispondono a Spalletti con uno striscione: "Ex uomo"

Il clima attorno al Maradona si è scaldato già prima della partita di Champions League tra Napoli e Chelsea. Una parte della tifoseria azzurra ha preso di mira Luciano Spalletti dopo le sue dichiarazioni successive a Juventus-Napoli. Le parole del tecnico bianconero, che aveva definito la squadra di Conte come “ex campioni d’Italia”, non sono state digerite dall’ambiente partenopeo.

La risposta dei gruppi organizzati non si è fatta attendere ed è arrivata in modo diretto, attraverso uno striscione comparso all’esterno dello stadio. Il messaggio, rivolto all’ex allenatore del Napoli, è stato chiaro e provocatorio: “Ex-uomo! No AI".

Un segnale evidente del malumore nei confronti di Spalletti, accusato di aver mancato di rispetto al recente passato azzurro. A onor di cronaca va detto che Luciano Spalletti ha già risposto sulla vicenda, prima sui social, postando un'altra intervista in cui chiamava il Napoli "campione d'Italia" e poi in conferenza stampa: "Pensavo che la risposta di Conte fosse AI".