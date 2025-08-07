Fabio Silva verso la Roma? Gasperini: "Lavoriamo su profili di quell'età"

Fabio Silva principale obiettivo della Roma? Intervistato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha parlato così del 23enne attaccante del Wolverhampton: “Io posso dire che il mercato della Roma bisogna guardarlo per quello che è stato finora, per i giocatori che sono arrivati. Sono tutti ragazzi di 21-22-23 anni, che hanno già avuto esperienze importanti e che sono profili per i quali la proprietà si è rivolta a me per andare in una certa direzione.

Non è una direzione usuale per una città come Roma, ma è quello che stiamo cercando di fare per questi profili, e magari ne arriveranno altri simili”.

Ha sentito il giocatore?

“No, io in questo mese non riesco a guardare altro che gli allenamenti della squadra. È innegabile che ci sono tanti giocatori e che stiamo entrando nel mercato cruciale del mercato, gli attaccanti peraltro sono quelli verso cui è rivolta l’attenzione più importante”.