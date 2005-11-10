Il Brugge abbatte l'Inter a San Siro. 3-4 il finale: super Tresoldi e incubo Champions per Martinez

Serata da incubo dell'Inter a San Siro e seconda sconfitta in questa Champions League per i nerazzurri, battuti dal Brugge per 3-4. Tripletta di Tresoldi e gol di Vermant per i belgi, doppietta di Lautaro e sigillo di Bonny per i nerazzurri, che restano a zero punti in classifica.

Tresoldi la sblocca, Lautaro torna al gol dopo 11 mesi

Una rete per parte e un legno clamoroso per parte. La sintesi del primo tempo potrebbe essere questa, anche se forse troppo riduttiva, viste le altre occasioni avute sia dall'Inter che dai belgi. Meglio i nerazzurri nei primissimi minuti, poi il Brugge ha preso le misure alla squadra di Chivu, creando la prima chance al 25' con l'incrocio dei pali colpito da Tresoldi con un destro da dentro l'area di rigore. Al 30' il vantaggio degli ospiti: contropiede in solitaria di Forbs steso in area da Calhanoglu e calcio di rigore trasformato dal milanista Tresoldi. Reazione immediata poi dell'Inter e clamorosa traversa colpita dal turco dal limite dell'area, prima che Lautaro Martinez, al 44', trovasse il gol del pareggio su assist di tacco di Dimarco.

Altro errore di Josep Martinez e serata da sogno per Tresoldi

Nella ripresa il Brugge ha poi trovato altri due gol, sempre con il centravanti italotedesco. Al 63' clamoroso errore di Josep Martinez uscito dalla sua area senza motivo per intercettare un lancio dalle retrovie dei belgi spalancando la strada a Tresoldi dopo un tunnel subito da Forbs. Dopo un altro palo colpito dal Brugge è poi arrivata la tripletta dello stesso Tresoldi, del milanista Tresoldi, che si è regalato una serata da sogno.

Altri gol e partita chiusa e riaperta

Tutto finito? Non per Lautaro, che all'81' ha trovato il gol del momentaneo 2-3, prima però del poker di Vermant che ha nuovamente chiuso la partita. Ma la pazza Inter ha poi trovato le energie per trovare il 3-4, con Bonny, entrato nella ripresa. Niente da fare però per i nerazzurri che escono con le ossa rotte dalla partita contro il Brugge.