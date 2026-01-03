Falcone, retroscena sul rigore di David: "Avevo chiesto consiglio su Yildiz..."

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato al termine della sfida contro il Juventus in conferenza stampa (leggi qui tutte le sue dichiarazioni). Durante la quale ha svelato anche un retroscena legato al rigore parato a Jonathan David. Le telecamere di DAZN lo hanno colto mentre andava a chiedere un consiglio al preparatore dei portieri del club salentino, Luigi Sassanelli e proprio su questo si è soffermato lui stesso, rivelando di aver in realtà chiesto lumi su un altro giocatore.

Sul rigore parato?

"Quello contro il Torino è stato più importante, ma oggi è stato bello nel contesto per l'atmosfera e perchè ho permesso alla squadra di non abbattersi e di rimanere in partita. Quando l’arbitro si è avvicinato al VAR immaginavo avrebbe dato rigore, mi sono confrontato con il preparatore dei portieri e pensavo tirasse Yildiz. Abbiamo scelto un angolo, poi ha tirato David e abbiamo scelto un altro angolo. Ha fatto questo scavino alla fine e sono stato bravo a reagire velocemente".

L'atmosfera nello spogliatoio?

"Nel primo tempo il mister ha aggiustato qualcosa tecnicamente. Per noi essere in vantaggio era una cosa unica e dovevamo lottare per altri 50' minuti per non buttare la partita. Siamo riusciti ad ottenere un punto con bravura e un pizzico di fortuna".