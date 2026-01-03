Falcone para il rigore anche a David: durante la revisione VAR lo ha studiato

Un piccolo ripasso, anche se in questo caso non è stato determinante per parare l'ennesimo calcio di rigore. Nella sfida fra Juventus e Lecce nel corso della ripresa il portiere giallorosso, Wladimiro Falcone, ha parato un calcio di rigore all'attaccante bianconero Jonathan David. E spunta un retroscena: le telecamere di DAZN lo hanno colto mentre andava a chiedere un consiglio al preparatore dei portieri del club salentino, Luigi Sassanelli.

Alla fine va detto che il classe '95 aveva scelto di buttarsi alla propria destra, salvo riuscire a respingere il mezzo cucchiaio centrale del centravanti con i piedi. Il risultato però non cambia e Falcone è riuscito a parare il 13esimo rigore della propria carriera, fra Serie A, Serie B e Serie C (su un totale di 60 rigori che gli hanno calciato contro). Si tratta del secondo rigore parato in questo stagione dopo quello neutralizzato a Kristjan Asllani, nella sfida al Torino. Ma cosa ha detto Sassanelli a Falcone?

Falcone chiarisce: "Avevo chiesto consiglio su Yildiz"

Al termine del match in conferenza stampa lo stesso Falcone ha chiarito il tutto: "Quando l’arbitro si è avvicinato al VAR immaginavo avrebbe dato rigore, mi sono confrontato con il preparatore dei portieri e pensavo tirasse Yildiz. Abbiamo scelto un angolo, poi ha tirato David e abbiamo scelto un altro angolo. Ha fatto questo scavino alla fine e sono stato bravo a reagire velocemente".