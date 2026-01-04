Lecce, punti d’oro con la Juventus. Il Corriere del Mezzogiorno: “Banda segna, Falcone para”

Prima gioia del 2026 per il Lecce. I salentini strappano un prezioso pareggio per 1-1 sul difficile campo della Juventus, con carattere e solidità. La squadra giallorossa passa in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo grazie a Banda, bravo a sfruttare una errore di Cambiaso e a battere il portiere bianconero Di Gregorio.

Nella ripresa la Juventus aumenta la pressione, trova subito il pareggio con McKennie e costringe il Lecce a difendersi con ordine, ma i salentini resistono all’assalto. Decisivo Falcone, che si conferma specialista dagli undici metri parando il rigore calciato da David. Un punto importante per il Lecce, che apre il nuovo anno con fiducia.

A fine partita l'estremo difensore protagonista ha commentato così il rigore: "Quello contro il Torino è stato più importante, ma oggi è stato bello nel contesto per l'atmosfera e perchè ho permesso alla squadra di non abbattersi e di rimanere in partita. Quando l’arbitro si è avvicinato al VAR immaginavo avrebbe dato rigore, mi sono confrontato con il preparatore dei portieri e pensavo tirasse Yildiz. Abbiamo scelto un angolo, poi ha tirato David e abbiamo scelto un altro angolo. Ha fatto questo scavino alla fine e sono stato bravo a reagire velocemente".