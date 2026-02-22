Mercoledì la sfida contro il Borussia Dortmund, Palladino: "Vogliamo crederci"

Un successo importante. Tre punti che rilanciano l'Atalanta. E' senza dubbio una squadra trasformata quella nerazzurra dall'arrivo in panchina di Raffaele Palladino. Ne è la dimostrazione la risalita in classifica certificata dalla vittoria casalinga di questo pomeriggio contro il Napoli per 2-1. Tre punti che danno sicuramente tanta fiducia in vista del ritorno del playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund.

E proprio in vista della sfida contro i gallonerei della Ruhr, il tecnico ha parlato così in sala stampa partendo però dalla prestazione di Pasalic: "Mario ha sempre il gol nel sangue e oggi è stato perfetto in tutto. Noi mercoledì dobbiamo crederci soprattutto davanti ai nostri tifosi. Mi piace giocare a Bergamo e la squadra trova una grande energia nel suo pubblico: con il Dortmund vogliamo crederci".

Leggi la conferenza stampa di Raffaele Palladino