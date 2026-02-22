Genoa, Baldanzi: "Devo molto a De Rossi, il ruolo da mezzala mi piace tantissimo"

Tommaso Baldanzi, trequartista del Genoa, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta 3-0 contro il Torino: "Ci tengo molto al mister e lui a me, mi ha portato a Roma e ha avuto la sua influenza nell'essere qua. Gli devo tanto. Abbiamo fatto una grandissima partita, siamo contenti. Nel finale gli ho detto che avrei voluto giocare ancora, ma non ho ancora i novanta minuti ed è giusto così".

L'esperienza alla Roma ti ha reso più forte?

"Mi ha dato tantissimo, ho avuto modo di giocare con campioni e leader dentro e fuori dallo spogliatoio dai quali ho cercato di prendere il meglio. Sto mettendo il massimo per raggiunger il nostro obiettivo".

Come ti trovi da mezzala?

"Mi piace tantissimo, cerco di dare una mano anche nella fase difensiva anche non è la mia caratteristica più forte":

Com'è stata la prima al Ferraris?

"Oggi è stato bellissimo, col Bologna ancora più bello: è una bolgia che ci spinge a fare sempre qualcosa in più".