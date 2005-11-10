11 vittorie in 11 partite: Porto caso unico in Europa, Farioli rammarico tutto italiano

Il primo anno aveva già fatto intuire che fosse speciale, ma anche in questa seconda stagione sulla panchina del Porto stanno arrivando grandi conferme sulle capacità da allenatore del nostro connazionale Francesco Farioli, l’allenatore che forse più degli altri rappresenta la difficoltà ad emergere di certi profili lontani dal grande palcoscenico da calciatori nel nostro movimento.

Una traiettoria ben precisa

Quel fatto che ancora non abbia mai avuto l’occasione che merita per allenare una squadra importante di Serie A rimane sempre sullo sfondo, ma il lavoro di Farioli impone tanta attenzione sul suo presente. Che altro non è se non la naturale prosecuzione di un percorso che lo ha visto capace di portare il Porto a rivincere il campionato lusitano dopo un lungo digiuno al primo colpo, permettendogli così di cancellare tempo zero la delusione cocente dell’anno precedente all’Ajax, in cui i miglioramenti complessivi erano stati messi in secondo piano dalla beffarda rimonta del PSV. Ancora prima, però, aveva fatto benissimo anche al Nizza e si era distinto persino nella prima vera esperienza, in Turchia con l’Alanyaspor.

Cammino iniziale da record

Farioli è un allenatore di grande livello, che abbia lavorato o meno in Serie A. A testimoniarlo ci sono i numeri che non hanno eguali nei top campionati europei, visto che il suo Porto è stato capace addirittura di vincere tutte e undici le prime partite della Superliga.